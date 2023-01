لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم، اليوم الأحد، في حادثة تحطم طائرة ركاب بمدينة بوخارا السياحية، وسط نيبال.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في نيبال، سودارشان بارتاولا، إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، كاشفا أن "عمليات الإنقاذ ما تزال مستمرة"، بحسب رويترز.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا، يتصاعد من موقع التحطم فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

كما تداولت مجموعة من الصفحات على تويتر فيديو، قالت إنه يوثق للحظات الأخيرة قبل ارتطام الطائرة بالأرض.

وكشف المسؤول الإداري بارز في منطقة كاسكي، تيك بهادور كيه، أن عناصر الإنقاذ يجوبون موقع التحطم بالقرب من مطار بوخارا الدولي ويتوقعون العثور على مزيد من الجثث.

ونقلت صحيفة "كاتماندو بوست"، اليومية المحلية، يوم الأحد، عن متحدث باسم خطوط يتي الجوية، قوله إن الطائرة كانت تقل 68 راكبا وطاقما مكونا من أربعة أفراد، حسبما أفادت أسوشيتدبرس.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf