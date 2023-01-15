بريطانيا: ركاب القطارات يواجهون اضطرابات كبيرة بعد انهيار أرضي ضخم

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يواجه ركاب القطارات في بريطانيا اضطرابات كبيرة إثر انهيار خط رئيسى للسكك الحديدية بسبب انهيار أرضي "ضخم"، وهو ما ترك أحد القضبان معلقا في الهواء.

ووقع الانهيار الأرضى الذي بلغ 44 مترا على الجسر الذي يقع شمال شرق محطة هوك فى هامبشاير على الخط الممتد من لندن إلى باسينجستوك.

وتسبب الانهيار في توقف الحركة في اثنين من خطوط السكك الحديدية الأربعة، ويتم تخصيص المسارين المتبقيين للقطارات المتجهة إلى لندن فقط.

ونصحت شركة "ساوث ويسترن" للسكك الحديدية العملاء إلى التحقق من رحلاتهم قبل السفر والبحث عن طرق سفر بديلة من وإلى جنوب أوغرب باسينجستوك إلى لندن غدا الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن مدير الطرق بشبكة ويسيكس للسكك الحديدية مارك كيليك قوله "هذا هبوط أرضي ضخم وسيكون له تأثير كبير على العملاء. الخط الرئيسي المؤدي إلى باسينجستوك هو العمود الفقري للسكك الحديدية لدينا وسيكون هناك تأثيرات مدمرة على الطريق".