سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة كانتا حاضرتين في مباحثاته مع نظيره الصيني تشينج قانج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني تشينج قانج، اليوم الأحد، أن الصين دائما ما كانت في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين وإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة واستعادة الدولة الوطنية لقدراتها.

وأشار إلى أنه أطلع الوزير الصيني اطلع على آخر تطورات قضية سد النهضة، وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأكد أن هناك استعدادا من قبل دولة الصين للإسهام في حل القضايا العالقة.