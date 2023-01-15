انخفاض البلاغات الجنائية في دبي الإماراتية خلال 2022

أعلن القائد العام لشرطة دبي الإماراتية، الفريق عبد الله المري، انخفاض عدد البلاغات الجنائية في الإمارة بنسبة 63.2% خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2021.

وذكر المري، في بيان صحفي اليوم الأحد أن الجرائم المقلقة والمجهولة انخفضت بنسبة 50% خلال العام الماضي، مثنيا على دور رجال البحث والتحري في مكافحة الجريمة، وحدسهم الأمني في حل الكثير من القضايا الغامضة، وإنجازاتهم على مدار العام الماضي، وحرصهم على تعزيز الأمن في الإمارة.

وأكد أن شرطة دبي حققت إنجازات كبيرة من خلال حرصها على الخروج بمشروعات مبتكرة من شأنها الحد من الجريمة، وخفضها بشكل مستمر وسنوي، آخرها استحداث ثمانية مشروعات أمنية مبتكرة كان لها الفضل في ضبط الكثير من الخارجين عن القانون.