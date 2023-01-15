 البنك المركزي التركي يقرر إلغاء متطلبات الاحتياطي للودائع بالليرة لتشجيع الادخار بالعملة المحلية - بوابة الشروق
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البنك المركزي التركي يقرر إلغاء متطلبات الاحتياطي للودائع بالليرة لتشجيع الادخار بالعملة المحلية

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 11:46 ص

قرر البنك المركزي التركي إلغاء متطلبات الاحتياطي للودائع بالليرة ذات آجال الاستحقاق الأطول، في إطار الجهود المبذولة حاليا لتشجيع الادخار والإقراض بالعملة المحلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد عن البنك قوله في بيان على موقعه الإلكتروني، صدر في وقت متأخر من مساء أمس، إن نسب متطلبات الاحتياطي للودائع بالليرة التي يزيد أجل استحقاقها عن ثلاثة أشهر سيتم تخفيضها إلى صفر، بدلا من المستويات الحالية التي تصل نسبتها إلى 6%.

وسيتم الابقاء على هذه النسبة عند 8% للودائع التي يقل أجل استحقاقها عن ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من الثالث من فبراير المقبل.


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