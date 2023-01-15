تونس: هيئة الانتخابات تحدد موعد الدور الثاني من الانتخابات التشريعية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، يوم 29 يناير الجاري.



وقال بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الانتخابات اليوم الأحد، إن الحملة ستنطلق يوم 16 من يناير الجاري، وحتى 27 من الشهر نفسه، فيما حدد الصمت الانتخابي يوم 28 يناير الجاري.



وأضاف أن التصريح بالنتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، سيكون بعد انقضاء الطعون المقدمة من المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز 4 مارس المقبل.



وأكد فاروق بوعسكر، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الهيئة ليست مسؤولة عن نتائج الانتخابات ومخرجاتها، ولا تراجع نسبة الإقبال عليها.



تصريحات رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، جاءت خلال مؤتمر عقدته الهيئة للإعلان عن النتائج النهائيّة للدور الأول من الانتخابات التشريعية 2022.



وقال بوعسكر: "الهيئة تسأل على الجانب اللوجستي والتنظيمي وتوفير كلّ الإمكانيات للناخب للإدلاء بصوته، وأن تكون الانتخابات نزيهة والمكاتب قريبة".