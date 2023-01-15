الشرطة الألمانية: لم يتبق في قرية التعدين سوى عدد قليل من النشطاء

تعتزم الشرطة الألمانية مواصلة إجلاء قرية التعدين لوتسيرات في غرب ألمانيا اليوم الأحد، وذلك بعد ليلة هادئة.



وتقوم الشرطة التي بدأت عملية إجلاء الموقع من النشطاء يوم الأربعاء الماضي، بدوريات منتظمة.



وتتفحص فرقة الإطفاء جهاز تهوية في نفق يتحصن فيه اثنان من النشطاء.



وقال متحدث باسم الشرطة "ستستمر [عملية الإزالة] على مدار اليوم".



وأضاف المتحدث "لا يزال يجري فحص عدد قليل من الهياكل الشجرية".



وقالت الشرطة إنه لم يتبق في قرية لوتسيرات سوى عدد قليل من النشطاء.



وبحسب ناشط على الأرض، لا يزال هناك حوالي 20 شخصا.



وقال مراسلو وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم إضاءة أجزاء كبيرة من الموقع بالكشافات في الصباح الباكر، وإن حفارات وصلت الموقع لهدم المزيد من المباني.



وتظاهر يوم السبت الماضي عدة آلاف من الأشخاص في قرية كينبرج المجاورة ضد إخلاء لوتسيرات وهدمها، ومن بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبيرج.



وقالت تونبيرج البالغة من العمر عشرين عاما خلال جولتها عند منجم الفحم المفتوح هناك: "إنه لأمر مشين أن يصل عنف الشرطة إلى هذه الدرجة"، وكانت ترفع لافتة كتب عليها: "احتفظوا به في الأرض".



وأضافت تونبيرج إن ما يحدث في لوتسيرات "صادم"، مبينة أنه لسوء الحظ، تحدث أشياء مماثلة في جميع أنحاء العالم، مؤكدة القول: "إنه لأمر مروع أن نرى ما يحدث هنا".



وذكرت تونبيرج أنه عندما تعمل الحكومات والشركات معا بهذه الطريقة لتدمير البيئة وتعريض عدد لا يحصى من الأشخاص للخطر، فيجب على السكان أن يرفعوا أصواتهم ضد ذلك، "فنحن نريد أن نظهر كيف ستبدو سلطة الشعب، وكيف ستبدو الديمقراطية".



ويحتج المتظاهرون على هدم بلدة لوتسيرات، التي هجرها السكان منذ فترة طويلة، ويحتلها عدد قليل من النشطاء المعارضين لتوسيع شركة الطاقة (آر دبليو إي) في عملياتها للتنقيب عن الفحم.