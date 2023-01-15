الأردن والكويت يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الكويتي سالم العبدالله الصباح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في وقت بلغ فيه حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة 15 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في الكويت، مساء اليوم الأحد، بحسب بيان للخارجية الأردنية، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.

وبحسب البيان، بحث وزيرا الخارجية الأردني والكويتي "سبل زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعاون في مجالات مختلفة تشمل الأمن الغذائي والتعاون القنصلي".

وركزت المحادثات الموسعة "على العلاقات الثنائية، وتناولت التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، وتعزيز العمل العربي المشترك، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

واتفق الوزيران "على بدء التحضير لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي ستستضيفها الكويت في وقت يتفق عليه هذا العام".

كما أكد الوزيران "مركزية القضية الفلسطينية"، وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وجدد الوزيران إدانة بلديهما "الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض حل الدولتين، وأكدا ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقفها".