كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بكوفيد-19 إلى أقل من 33 ألف إصابة

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى يسجل في يوم أحد خلال ثلاثة أشهر، في إشارة على تباطؤ الجائحة.

وسجلت كوريا الجنوبية 32 ألفا و570 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 104 إصابات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و806 آلاف و891 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 37 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و949 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 499 حالات، بانخفاض 6 حالات عن اليوم السابق.