أثارت تغريدة نشرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن الحضارة المصرية ردود فعل واسعة وتفاعل كبير.

وشارك ماسك، مقطع فيديو لمعبد دندرة الواقع بمحافظة قنا في صعيد مصر، معلقا: "مصر القديمة كانت متوهجة"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وتضمن الفيديو الذي شاركه "ماسك" عبر حسابه، عرض عدة سراديب داخل المعبد، وجدرانها المزينة برسوم فرعونية مبهرة.

ورغم ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يتغزل فيها إيلون ماسك في مصر إذ تحدث عن مصر وحضاراتها في عدة مرات:

في يوليو 2020، نشر إيلون ماسك سلسلة تغريدات تتحدث عن مصر، وبرغم الجدل الذي أثاره في البداية عندما قال إن الأهرامات بناها الفضائيون، إلا أنه عاد وتغزل في مصر الفرعونية في مصر حينما قال: "رمسيس الثاني عظيم".

وتابع ماسك، متغزلا في الأهرامات "العظيمة" فأكد: "الهرم الأكبر أطول بناء صنعه الإنسان منذ 3800 سنة.. ثلاثة آلاف وثمانمائة سنة".

وفي تغريدات أخرى، أوضح ماسك، أن الأهرامات هي شكل من أشكال الفن القديم، بل الفن الأصعب على الإطلاق، مشيرا إلى تقرير من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يحكي قصة بناة الأهرامات.

ونشر إيلون ماسك، تغريدة أخرى متحدثا عن مصر، إذ علق على قناة تعليمية أمريكية تعرض نقوشا وزخارفا لمعابد مصرية قديمة: "مصر القديمة لديها جمال لا يصدق ما زال قائما حتى اليوم".

وإعجاب إيلون ماسك بالحضارة المصرية القديمة، ظهر في إعلانه خلال مارس 2018، عن سلع جديدة لشركة "ذا بورنج كمباني" المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية، والتي أسسها في أواخر 2016، حيث اختار أن تكون أول مجموعة منها تحاكي مصر القديمة.

وقال ماسك: "قريبا سلع ذا بورنج كمباني الجديدة، طوب متشابك يشبه ألعاب لوجو مصنوع من الصخور التي يمكنك استخدامها لإنشاء منحوتات ومبانٍ، المجموعة الأولى ستكون مستوحاة من مصر القديمة والأهرامات وأبو الهول ومعبد حورس".

وعلى الرغم من تغريدة إيلون ماسك الجدلية في 2020 حول بناة الأهرامات، فيبدو أن رأيه كان مخالفا في عام 2015، حينما نشر إيلون تغريدة يشكك فيها في إدعاء بناء الفضائيين للأهرامات فقال: "كان قدماء المصريين رائعين، لكن إذا بنى الفضائيون الأهرامات، لكانوا قد تركوا وراءهم جهاز كمبيوتر أو شيء من هذا القبيل".