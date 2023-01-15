أوكرانيا تعلن تلغيم الجانب الشمالي الغربي لحدودها

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمقاطعة ريفني في أوكرانيا فيتالي كوفال، إنه تم تلغيم الجانب الشمالي الغربي من حدود البلاد.

وأشار كوفال، إلى نشر الألغام على طول حدود أوكرانيا مع بيلاروس في مقاطعة ريفني، مضيفاً: "قمنا في منطقتنا بتلغيم كل محيط الحدود مع بيلاروس"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد كوفال، أن المستنقعات والغابات الكثيفة تنتشر في شمال مقاطعة ريفني.

ووفقا له، تقوم قوات الهندسة في الجيش الأوكراني بتشييد التحصينات وحفر الخنادق المضادة للدبابات بشكل نشيط في شمال المنطقة.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير حول إمكانية الهجوم الروسي على أوكرانيا من جهة بيلاروس في الفترة الأخيرة، على خلفية التدريبات المشتركة بين القوات الروسية والبيلاروسية والاتصالات بين العسكريين وكبار المسؤولين.