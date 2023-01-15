صحيفة: نائب رئيس البرازيل السابق يغادر البلاد إلى ميامي الأمريكية

ذكرت صحيفة "إستادو" البرازيلية المحلية، اليوم الأحد، أن نائب الرئيس البرازيلي السابق، هاميلتون موراو، استقل طائرة متوجهة إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية مساء أمس السبت.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، بأن الصحيفة لم تقدم تفاصيل عن مصدر هذه المعلومات.



كان الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في ولاية فلوريدا منذ أواخر ديسمبر، بعد أن غادر بلاده قبل تنصيب خلفه لويس إناسيو لولا دا سيلفا.



وغادر وزير العدل في عهد بولسونارو، رئيس الأمن العام في برازيليا، أندرسون توريس، الولاية الأمريكية، وألقي القبض عليه في البرازيل يوم أمس السبت.



وكان توريس في فلوريدا أثناء اجتياح مثيري شغب القصر الرئاسي والكونجرس والمحكمة العليا في برازيليا في الثامن من الشهر الجاري.