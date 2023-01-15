ياسر عبد الرؤوف: هدف الداخلية أمام الزمالك غير صحيح

يرى ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي، أن هدف فريق الداخلية في مرمى الزمالك غير صحيح، مشيرًا إلى وجود تسلل على مهاجم الداخلية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الداخلية والزمالك، والتي أقيمت على استاد القاهرة في الأسبوع الماضي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالرؤوف في تصريحات تليفزيونية: «هدف الداخلية أمام الزمالك غير صحيح، لأن مهاجم الداخلية رشيد أحمد مُتسلل ومُتداخل في اللعبة».

وأضاف: «هناك تعليمات واضحة لجميع حكام مسابقة الدوري الممتاز، بضرورة استمرار اللعب حتى إذا كان هناك مخالفة، وذلك بسبب وجود تقنية الفيديو».

وبسؤاله عن رأيه في هدف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر اليونايتد أمام السيتي، قال: «هدف اليونايتد غير صحيح أيضًا، وذلك بسبب تداخل لاعب متسلل في اللعبة، وكان لابد من إلغاؤه».