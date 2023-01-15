أعلن منظمو معرض "سي إم تي" للسياحة في مدينة شتوتجارت الألمانية، أن عدد زائري المعرض في ثاني أيامه وصل إلى قرابة 80 ألف شخص في أول عطلة أسبوعية تمر عليه.

ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي للمعرض رولاند بلاينروت قوله اليوم الأحد: "نحن بنفس القوة التي كنا عليها قبل كورونا"، مشيرا إلى أن الإقبال كبير سواء كان في صالة رحلات الدراجات أو المشي لمسافات طويلة أو في صالات التخييم والكرفانات، وتابع أن "الحالة المزاجية رائعة".

كان المعرض الذي يقول منظموه إنه أكبر معرض جماهيري للسياحة والترفيه، فتح أبوابه للجمهور مرة أخرى أمس السبت وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، ويشارك في المعرض أكثر من 1600 عارض.

ويستمر المعرض المقام على مساحة تقارب 120 ألف متر مربع حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وهناك في قطاع الكرفانات أكثر من 1200 منزل متنقل للرحلات والعديد من المبتكرات في انتظار زائري المعرض. وسيجد أصدقاء الرحلات النشطة (رحلات يمارس فيها الرحالة نشاطا رياضيا) ما يحبونه لدى معرض "رحلات الدراجات والمشي لمسافات طويلة" التابع لمعرض "سي إم تي". كما يقدم المعرض لأول مرة قسما لمحبي الغطس والسباحة تحت الماء.

وكان بلاينروت أعلن أن منغوليا التي تتسم بالطبيعة والاتساع هي ضيف شرف المعرض هذا العام، وقال إن على من يرغب في زيارة البلد الأقل كثافة سكانية على الأرض أن يتحلى بشيء من حب المغامرة. ونقل المعرض عن وزير البيئة والسياحة في منغوليا، بات-أولزي بات- ارديني قوله: "يسرنا أن نقدم لكم بلدنا في معرض شتوتجارت، وهي بها مناطق مناخية مختلفة وجبال شاهقة وصحراء جوبي وباديات لا نهاية لها. عندنا يمكن للمرء أن يرى الشمس والمطر والعاصفة والجليد في يوم واحد".

وسيقدم المعرض للجمهور في العطلة الأسبوعية الثانية معرضي "رحلات الجولف والاستجمام" بالإضافة إلى "الرحلات البحرية".

وحسب بيانات المنظمين، كان عدد زوار المعرض في عام 2020 وصل إلى نحو 300 ألف شخص، وتم إقامة المعرض افتراضيا في عام 2021 وإلغاؤه في 2022.