مكتب الأرصاد الجوية ببريطانيا يحذر من هطول أمطار غزيرة قد تتحول لثلوج

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيرا من هطول أمطار غزيرة قد تتحول إلى ثلوج في جنوب شرق إنجلترا ولندن، اعتبارا من صباح يوم غد الإثنين.

ونقلت وكالة "بلومبرج"، للأنباء عن مكتب الأرصاد الجوية القول اليوم الأحد، إنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 2 سنتيمتر (0.8 بوصة) من الأمطار في بعض الأماكن، مما قد يتسبب في جعل ظروف السفر عسيرة، وقد يؤدي إلى تعطيلها.

كما أن هناك خطر من أن يتحول هطول الأمطار إلى تساقط للثلوج، وقد تشهد أماكن قليلة تراكم ما يصل إلى 5 سنتيمترات من الجليد على الأراضي المرتفعة خلال فترة زمنية قصيرة.