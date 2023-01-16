المعارضة البريطانية: الحكومة يمكن أن تحقق الكثير خارج سوق الاتحاد الأوروبي

قال حزب العمال البريطاني المعارض، إن الحكومة البريطانية لم تستكشف "كامل إمكانيات" ما يمكن للبلاد أن تحققه خارج السوق الأوروبية الموحدة.

ووفقا لوكالة بي أيه ميديا البريطانية للأنباء، قال وزير شؤون أيرلندا الشمالية في حكومة الظل، بيتر كايل إن حزبه يتطلع إلى تحقيق المزيد من نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

من ناحية أخرى، شدد زعيم حزب العمال السير كير ستارمر على أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعني بالضرورة أن مصير بريطانيا أن تكون أكثر فقرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن كايل قال في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد جعل البلاد أكثر فقرا في برنامج الصحفية الإذاعية صوفي ريدج، على شبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم: "في الواقع، فإن اتفاق بريكست الذي تفاوض عليه (رئيس الوزراء الأسبق) بوريس جونسون جعلنا أكثر فقرا ونحن بحاجة إلى معالجة ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن ما كان بإمكاننا القيام به هو الاستكشاف الكامل لإمكاناتنا خارج السوق الموحدة وهذا ما يتطلع حزب العمال للقيام به. لا أعتقد أننا أدركنا كل الجوانب كدولة لما هو ممكن خارج السوق الموحدة".

وفي برنامج الأحد لهيئة الإذاعة والتليفزيون البريطانية "بي بي سي"، قال السير كير إن الاقتصاد البريطاني لم يكن يتعين عليه أبدا أن يكون "أصغر" نتيجة انسحابه من الاتحاد الأوروبي.



وقال: "طالما أننا نتحسن وفقا للاتفاق الذي حصلنا عليه، فإنني لا أقبل بذلك".

وأضاف أن "ما يريده الناس بشدة في إجراء الانتخابات هو الإحساس بأن هناك ضوءا في نهاية النفق وأن الأمور يمكن أن تتحسن". وقال إن "الاقتصاد لم ينمو بشكل كبير منذ 13 عاما، وهذا إخفاق مطلق لهذه الحكومة".