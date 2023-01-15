خيري رمضان للمسئولين: اخرجوا واشرحوا للناس حقيقة أزماتنا بلا خجل

وجه الإعلامي خيري رمضان، رسالة إلى المسؤولين يطالبهم فيها بالخروج للناس ومصارحتهم بالمشاكل والأزمات، قائلًا: «اخرجوا واشرحوا للناس بلا خجل وقولوا أزماتنا الحقيقة ايه، ومحتاجين مشاركة الناس إزاي، لأن طول ما الناس مش فاهمة هتبقى غضبانة وفي فرق بين المعاناة بالاقتناع والمعاناة بالغضب».

وأشار «رمضان»، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، المعروض على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، إلى أنه شارك في ندوة بإحدى الأندية الرياضية وفوجئ بحالة من الغضب والتألم من الناس وأن لديهم رغبة أن يتكلموا، مضيفا: «الناس عندها معلومات كتير جدا غائبة وميعرفوش الحقائق في حاجات كتير».

وتابع: «كل اللي الناس يعرفوه أنهم في أزمة ولكن مش فاهمين الأزمة ليه بشكل حقيقي، ومعندهمش معلومات عن حاجات كتير اتعملت في البلد سبب تنفيذها إيه، والناس عندها حالة من غياب المعلومة وميعرفوش ومحدش بيطلع يكلم الناس ببساطة وكلها تصريحات، والتصريحات الرسمية لا تقنع الناس».

واستكمل «رمضان»: «الناس محتاجة حد يمثلها في السؤال وهما يسمعوا الإجابة وفكرة الجمل القصيرة والتوجهيات مش بتجيب مع الناس وده نموذج لقطاع من المواطنين المصريين اللي لازم يلفت النظر للسادة المسؤولين، وبنقولهم اخرجوا واشرحوا للناس بلا خجل».