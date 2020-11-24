وحدات من القوات الجوية الروسية تصل بيلاروسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة

ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد، أن وحدات من القوات الجوية الروسية وصلت إلى بيلاروسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة.

وأوضح الوكالة الروسية أن وحدات من القوات الجوية الروسية وصلت إلى المطارات في بيلاروسيا للمشاركة في التدريبات التكتيكية المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية والروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية في وقت سابق، أن طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الروسية ستشارك في تدريبات تكتيكية مشتركة للوحدات الجوية لمجموعة القوات الإقليمية في الفترة من 16 يناير إلى 1 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يتم استخدام جميع المطارات واختبار أراضي قوات الدفاع الجوي البيلاروسي.

وكان قد أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في أكتوبر الماضي، أن بيلاروسيا وروسيا بدأتا في تشكيل مجموعة إقليمية من القوات.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، وصل أول جندي روسي إلى بيلاروسيا بعد محادثات مع لوكاشينكو في مينسك في ديسمبر الماضي.

وأكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك ستواصلان ممارسة التدريبات المشتركة، بما في ذلك داخل مجموعة القوات الإقليمية.