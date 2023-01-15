متحدث مجلس الوزراء: لا أوامر في الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إنه لا يوجد أوامر في الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة، ونحن منذ 6 أشهر في اتفاقات ومناقشات والهدف منها التوافق والرضا المتبادل بين الحكومة والصندوق.

وأكد متحدث الوزراء - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (كلمة أخيرة)، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية (أون إي)، اليوم /السبت/ - أهمية تواصل الحكومة الدائم مع المواطنين؛ لاطلاعهم كشركاء على كل الإجراءات التي يتم اتخاذها.

إلى ذلك، قال سعد إن الطبقة الوسطى تضررت شأنها شأن مثيلتها في العالم، والحكومة تعي ذلك وهناك إجراءات تتم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية.

وبخصوص إعلان الحكومة عن بيع أصول أو طرح في البورصة، قال إن "كل البرامج التى أعلنتها الحكومة فيما يخص الصندوق السيادي وتوسيع دائرة الملكية ستكون موجودة في النصف الأول من 2023"، مضيفا أن برنامج الطروحات يخدم على وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المصرية، وهو أحدى الأدوات لسد الفجوة التمويلية.