أردوغان: ارتفاع معدل توطين الصناعة الدفاعية في تركيا إلى 80%

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن معدل التوطين في الصناعة الدفاعية ارتفع إلى 80% بعد أن كان 20% قبل عشرين عاما، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وأضاف في كلمة أمام حشد من المواطنين بولاية موغلا غربي البلاد، أن التنظيمات الإرهابية يتم سحقها كلما ازدادت قوة الصناعات الدفاعية التركية، موضحا أن مقاتلة "قزل إلما" المسيرة ستكون قادرة على حمل القنابل المزودة بها مقاتلات من طراز "إف 16".

وأشار إلى أن التجارب الصاروخية لتركيا تُقلق اليونان، مؤكدا أن أنقرة لا شأن لها بأثينا ما دامت تصرفاتها رشيدة.

وعلى عكس الطائرات المسيرة، فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام القتال جو/جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوجرام من الصواريخ والذخائر.