اليونيسف: نصف أطفال العالم يعانون بسبب آثار التغير المناخي

يواجه الأطفال في جميع أنحاء العالم كما هائلا من الأزمات كالصراع والتهجير وتفشي الأمراض المعدية وسوء التغذية، حتى زادت أعداد الأطفال الذين يحتاجون المساعدة الإنسانية عن أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية.

ويعيش أكثر من 400 مليون طفل في مناطق يعصف بها النزاع، ونحو مليار طفل -وهو عدد يشمل تقريبا نصف أطفال العالم- في بلدان تعاني ضعفا حادا في قدرتها على الصمود أمام آثار التغير المناخي، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 36.5 مليون طفل من ديارهم، ويتعرض 8 ملايين طفل دون سن الخامسة في 15 بلدا أنهكتها الأزمات لخطر الموت بسبب الهزال الشديد.

لكن، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، فإن الوضع ليس ميؤوسا منه تماما، إذا تقول: "نحن نعرف كيف نصل إلى الأطفال الأكثر عرضة للخطر والأكثر حاجة للمساعدة، ويمكن للعمل الإنساني الحاسم الذي يأتي في وقته الصحيح أن ينقذ حياة الأطفال، وأن يضع لبنات التنمية المستقبلية".

ولذلك أطلقت اليونسيف، نداء العمل الإنساني من أجل الأطفال لعام 2023، تناشد فيه الدول الحصول على 10.3 مليار دولار أمريكي للوصول وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 110 ملايين طفل.

ويهدف النداء، إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 110 ملايين طفل في 155 بلدا ومنطقة حول العالم.