العراق يستضيف أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي فبراير المقبل

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، أن بغداد ستستضيف أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة اعتبارا من يوم 23 وحتى 26 من شهر فبراير المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن العراق ترأس الاتحاد البرلماني العربي، وتم تكليف رئيس المجلس محمد الحلبوسي رئيسا للاتحاد اعتبارا من التاسع من شهر يناير الجاري.

وأضاف البيان أن العاصمة بغداد ستستضيف اعتبارا من يوم 23 وحتى 26 فبراير أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، إضافةً إلى العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد.