انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 41 ألفا و794 سريرا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية، بلغ 41 ألفا و794 سريرا في 13 يناير، مقارنة بـ42 ألفا و952 سريرا في اليوم السابق له.

وانخفض معدل نقل المرضى إلى المستشفيات إلى 6.1% مقارنة بـ 6.3%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وشملت هذه الأعداد، المرضي الذين تم نقلهم للمستشفيات بحالات غير مرض كوفيد.

وسجلت ولاية ديلاوير أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 الذين ثبت إيجابية إصابتهم بنسبة 12.6% تلتها ولاية نورث كارولينا بنسبة 12.4%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19، وهو 4144 سريرا، تلتها نيويورك بـ3759 سريرا.