استشاري سلامة مرورية: تحديد السرعات على الطرق مسئولية النقل والمحليات

قال اللواء أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية بوزارة الداخلية، إن تحديد تقليل السرعات على الطرق له معايير فنية محددة وتحددها الجهات الفنية في وزارة النقل أو المحليات بالتنسيق مع إدارة المرور، موضحا أن هاتين الجهتين تحددان السرعات على الطرق.

وأوضح الضبع، في حوار ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك معاير فنية لتحديد السرعات على الطرق، معلقا على الطرق التي تحدد فيها سرعات منخفضة وهي مجهزة للسرعات المرتفعة قائلا: «إذا كان الطريق يسمح برفع السرعة يجب يكون في لجنة فنية هي اللي تنزل وتحدد لعدم التضييق على الناس».

وعلق اللواء أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية بوزارة الداخلية، على الصور الساخرة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لمخالفات مثل شخص مبتسم أو شخص يفكر أثناء القيادة، قائلا: «ما يتم تداوله عن مخالفة تفكير أثناء القيادة غير صحيح ولا يقبله عقل».