دعوات لتنظيم مظاهرات في لندن ضد القانون الجديد الخاص بالإضرابات

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يحث كبار قادة النقابات العمالية في بريطانيا العمال على الانضمام إلى مظاهرة خارج البرلمان غدا الاثنين للاحتجاج على الخطط المثيرة للجدل لإصدار قانون جديد بشأن الإضرابات.

ومن المتوقع أن يكون العمال المشاركون في الموجة الحالية من الإضرابات في مختلف أنحاء بريطانيا من بين أولئك الذين سيذهبون إلى ويستمنستر، خارج البرلمان وداونينج ستريت، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقد اتهمت النقابات العمالية الحكومة بمحاولة تسريع التشريع المخطط الذي يستهدف ضمان حد أدنى من الخدمة خلال الإضرابات.

وقال ميك لينش، الأمين العام لنقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل "الحكومة قررت سن هذا القانون المناهض للعمال لأنها ترغب في تحويل الإضرابات إلى عمل غير قانوني في بريطانيا".

وتابع أن "أعضاء النقابات العمالية والديمقراطيين عبر الطيف السياسي يجب أن يتحدوا لصالح الحريات المدنية وحقوق الإنسان لمعارضة هذه الإجراءات".

وأضاف "ستتم مواجهة انتهاك المعايير والقيم الديمقراطية بمعارضة قوية من نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل والحركة العمالية بأكملها في البرلمان وفي المحاكم وأماكن العمل إذا تم وضعه في كتب القوانين".