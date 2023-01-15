أعلنت قناة النهار تعاقدها مع الإعلامي أمير هشام، لتقديم برنامج "بلس ٩٠"، 5 أيام أسبوعيا، موضحة أنها تسعى لتقديم محتوى رياضي مختلف شكلا ومضمونا.

البرنامج من المقرر انطلاقه في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل، قبل ٢٤ ساعة من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت ٢١ يناير الجاري.

يذكر أن أمير هشام بدأ حياته العملية مراسلا بقناة الأهلي عام ٢٠١٢، ثم مقدما لعدد من البرامج بقناة الأهلي، أبرزها (النشرة الرياضية، والأهلي الليلة، وكلام في الميديا، والتريند) منذ عام ٢٠١٧، كما قدم برنامج ديربي على إذاعة القاهرة الكبرى.