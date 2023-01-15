وزير الصحة: مصر تمتلك مقومات السياحة العلاجية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن مصر لديها مقومات السياحة العلاجية والتي أصبحت صناعة هامة على مستوى العالم، مشيراً إلى أهمية تكاتف جهود كافة الوزارات والمؤسسات المعنية لدعم تشجيع السياحة العلاجية.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، استناداً إلى نص المادة 246 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب - لمناقشة موضوع السياحة العلاجية في ظل تمتع مصر بالعديد من المواقع العلاجية الاستشفائية ومالها من أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، كذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب خليفة رضوان في ذات الشأن، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وتابع وزير الصحة في كلمته: "موضوع السياحة العلاجية تم بحثه والكلام عليه منذ أكثر من 30 سنة ولا يتم أي شيء، ولو فكرنا بنفس الطريقة لن نقدم شيئا خصوصا أن رقمنا في الترتيب الدولي في مجال السياحة العلاجية متأخر جداً، مصر رقم 26 من 40 دولة".

وقال عبد الغفار، إن مصر مؤهلة لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، وتمتلك منشآت صحية مؤهلة وأطباء متميزين وعنصر البشري.

وأضاف: "السياحة العلاجية هي صناعة، وكوزارة الصحة بدأنا التعاون مع وزارة السياحة بتكليف من مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة عليا، فهى منظومة متكاملة نحن جزء منها وإذا لم يكن كل الجهات متعاونة وتتكاتف فلن يتحقق شيء، وبدأنا بتعيين مستشار للوزير للسياحة العلاجية وطلبنا منه تشكيل مجموعة عمل للتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية".

واستطرد وزير الصحة: "نهتم بتواجد مصر على الخريطة العالمية، وهناك دول عديدة حولنا سبقتنا في مجال السياحة العلاجية، رغم أن مصر تمتلك مقومات وإمكانيات أكبر بكثير لكن هم استطاعوا وضع أنفسهم على الخريطة العالمية، وليس لدينا رفاهية الوقت، وهذا تكليف من رئيس الوزراء، والمهم التكاتف وعدم التشابك حول الاختصاصات وتبعية الملف، ومجلس الوزراء أكد أنه سيتم تسهيل أي إجراءات لتيسير تفعيل هذه المنظومة، فالسياحة مصدر دخل قومي مهم جدا".

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مكونات السياحة العلاجية هي الأطباء والمستشفيات والخدمات السياحية وتكلفة العلاج، ومصر تمتلك أطباء ذات مهارة عالية ومستشفيات متميزة وكنوز سياحية وأثرية، إضافة إلى طقس مصر المعتدل طوال العام.

من جانبه، استعرض الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة لملف السياحة الصحية، أهم التحديات أمام السياحة العلاجية في مصر، ومقومات مصر في هذا الملف.

وقال عامر: موضوع السياحة الصحية استهلك بحثا، ومع ذلك نحن غير موجودين فى الدول التي تقدم منظومة متكاملة للسياحة العلاجية، عندنا كل مقومات السياحة العلاجية، فالمصريين يعالجون من 5000 سنة قبل الميلاد، ومن ضمن التحديات سياحة المتقدمين في السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وموضوع تشجيع السياحة العلاجية بتكلفة أقل بدون قوائم انتظار"، موضحاً أن ترتيب مصر حاليا 26 من 40 دولة.