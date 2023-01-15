ضبط متهم بأسيوط يمارس الدجل والشعوذة على فيسبوك

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخص بأسيوط يدير صفحة على فيسبوك لممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية إلى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مُقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين عن طريق تحويل الأموال عبر إحدى الخدمات الإلكترونية.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن تحديد وضبط منشئ الصفحة شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط- وبحوزته (هاتفي محمول محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم).

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.