إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارتين نقل بالرماية

أصيب شخصين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارتين نقل على الطريق الصحراوي بمنطقة الرماية في محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين على الطريق الصحراوي أمام نيو جيزة اتجاه الرماية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة محملة بجوالات جبس زراعي، وسيارة نقل بصندوق مغلق محملة بملابس جاهزة، مما أسفر عن انقلاب السيارتين، وإصابة شخصين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.