أيمن دجيش: لم أستقل من لجنة الحكام وفوجئت باستبعادي

قال أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام السابق، إنه لم يستقيل من لجنة الحكام كما تردد ولكن تم إبعاده من اللجنة.

وأكمل دجيش في تصريحات تليفزيونية: "بدأنا الموسم وكنت مسئول عن الحكام المساعدين، وتوليت العمل مع قائمة من الحكام المساعدين لمدة 10 أسابيع وكان معي محمد فاروق مسئول عن الحكام و تامر دري مسئول عن تقنية الفيديو".

وأضاف: "كان هناك تعاون بيني وفاروق وتامر دري وتم الاتفاق مع كلاتنبرج على العديد من الأمور الخاصة بالعمل قبل سفره في أجازة أعياد الميلاد".

وأردف: "فوجئت بقرار من اتحاد الكرة بتشكيل جديد للجنة وأنا خارجه، وتم إبعادي من اللجنة دون أن أعرف الأسباب".

وأوضح: "علاقتي بكلاتنبرج جيدة حتى أخر يوم لي في اللجنة، وكنت أقدم له تقرير احصائي عن أداء المساعدين وكانت الأمور طيبة بيننا".

واستطرد: "كلاتنبرج قام بالعديد من الأمور الإيجابية منها وضع نظام خاص للعمل، ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض السلبيات".

وأكد: "كلاتنبرج يحتاج في الفترة المقبلة للتواجد مع الحكام في الملاعب ومتابعة الأمور بنفسه، وكلاتنبرج تركيزه بالكامل في الدوري الممتاز من والصعب عليه تولي مسئولية جميع الأقسام".

وتابع: "كان من الأفضل أن يستمر كلاتنبرج في عملية التطوير بلجنة الحكام وأن يركز في هذه المهمة، بدلا من تولي مسئولية اللجنة وجميع درجات الدوري".

وعن عودته للجنة الحكام مرة أخرى، قال: "في أي وقت أنا داعم للتحكيم المصري بغض النظر عن الاسم الذي يدير اللجنة، والأهم بالنسبة لي أن أؤدي دوري في أي وقت أعمل فيه".