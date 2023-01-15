استشاري سلامة مرورية: 423 مليار جنيه كانت تضيع على الدولة بسبب حوادث الطرق

قال اللواء أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية بوزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية تتوسع في رصد المخالفات للحفاظ على السائقين، مشيرًا إلى أن كل مخالفات المرور المقررة بالقانون تصب في مصلحة المواطن.

وأوضح أن مخالفات المرور تدخل في إيرادات الدولة، ولكن حماية الأرواح أهم من تحصيل المخالفات.

وكشف «الضبع»، في حوار ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، عن أن هناك 423 مليار جنيه كانت تضيع على خزينة الدولة بسبب حوادث الطرق والمخالفات المرورية، مفيدًا بأن منهم 67 مليار جنيه خسائر الدولة من حوادث الطرق فقط، مؤكدًا أن هذه الأرقام صادرة عن دراسة أكاديمية موثقة.

وأشار إلى أن شبكة الطرق الكبيرة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة خفضت من الخسائر المرورية سواء من الحوادث أو إهدار الوقت، موضحًا أن زيادة نسبة مخاطر الحوادث أحد العوائق أمام الاستثمار والسياحة تتأثر من هذه الحوادث والتعطيلات المرورية.