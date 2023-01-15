محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمدينة شبرا الخيمة؛ لمتابعة سير الأعمال بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة لدفع الأعمال وتذليل العقبات وإنهاء المشكلات ميدانيا لتسليم تلك المشروعات، وإدخالها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مدينة شبرا الخيمة.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير وترميم أنفاق ناصر بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويرها ورفع كفاءتها من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والانتهاء من معالجة مشكلة تسريب المياه بتلك الأنفاق من خلال الحقن الخرساني وتغيير خطوط المياه الموجودة بالمنطقة ومعالجة الفواصل الخرسانية، وإنشاء شبكة صرف للمياه داخل الأنفاق، وجار أعمال تركيب الرخام في جانبي نفق ناصر وأرضياته.

ووجه بدفع الأعمال والعمل على رفع الإشغالات بالنفق وعدم السماح للباعة الجائلين بالوقوف في النفق واتخاذ أقصى الإجراءات تجاه المخالفين، مكلفا بمراجعة إنارة الأنفاق بشكل مستمر لتيسير الحركة أمام المشاة، وبلغت تكلفة تطوير أنفاق شبرا الخيمة ما يقرب من 25 مليون جنيه.

وشدد المحافظ، على إنجاز الأعمال لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير النفق الأول وجار استكمال باقي أعمال التطوير وفق خطة زمنية والاتفاق عليها مع الشركة المنفذة.

وطالب القائمين على التنفيذ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل.

وأشار إلى أهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة؛ لتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير حرم آمن لهم بعيدا عن مجرى الطريق.

وخلال الجولة، تفقد أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، موجها بسرعة استكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي، والمباني التي على واجهة الطريق من نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي، موجها بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى.

وكلف بالتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق بدهان الكوبري العلوي لمترو الأنفاق والمطل على قصر محمد علي، وجار الانتهاء من إضافة العلامات الإرشادية للطريق وتخطيط كامل للأسفلت بالإشارات الدالة لحارات السير، والانتهاء من دهان المباني المُتبقية بمحيط القصر لتتواكب مع أعمال التطوير التي أُقيمت بالقصر.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة، مؤكدا ضرورة رفع تراكمات القمامة والرتوش على جانبي مشروع التطوير الحضري للترعة البولاقية بشبرا الخيمة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة المواقف العشوائية.

وأكد الهجان، أن مشروع الترعة البولاقية يسهم في تحسين البيئة وتوفير متنفس لأهالي المنطقة وأماكن ترفيهية للأطفال، حيث إننا نعمل جاهدين لتطوير المنطقة بالكامل للنهوض بالمنطقة حضاريًا والقضاء على جميع الظواهر السلبية.