العراق يرفع إنتاج النفط بحقل تديره شركة روسية إلى 480 ألف برميل يوميا

تعتزم وزارة النفط العراقية رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في حقل غربي القرنة الثاني، الذي تديره شركة لوك أويل الروسية، من 400 ألف برميل يوميا إلى 480 ألف برميل يوميا.



ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد عن مصادر بوزارة النفط العراقية قولها إن الوزارة تجري "عمليات ربط مشاريع إضافية في حقل غربي القرنة الثاني من أجل زيادة معدلات الإنتاج بواقع 80 الف برميل مما يرفع معدلات إنتاج النفط الخام من المعدلات الحالية البالغة 400 ألف برميل يوميا إلى 480 الف برميل يوميا.



وذكرت المصادر أن عملية ربط المشاريع "ستبدأ من العشرين في الشهر المقبل وتستمر حتى الثاني من شهر مارس المقبل من دون أن يكون لها أي تأثير على مستويات صادرات النفط الخام".



وأوضحت المصادر أن "هذه الزيادة في حقل غربي القرنة الثاني ستمثل 9% من إنتاج العراق من النفط الخام و12% من معدل الصادرات النفطية".



وتبلغ معدلات إنتاج النفط الخام في العراق حاليا أكثر من أربعة ملايين و652 ألف برميل منها ثلاثة ملايين و300 ألف برميل لأغراض التصدير.



وتخطط وزارة النفط العراقية لرفع مستويات إنتاج النفط الخام إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027 بالتعاون مع الشركات النفطية الأجنبية التي تدير الحقول العملاقة في محافظة البصرة.