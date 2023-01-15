اتحاد الكرة يوضح حقيقة استبعاد حكم بعينه من إدارة مباريات في الدوري

قال عامر حسين، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، إن تجربة كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، لابد أن يمر عليها عاما كاملا حتى يتم تقييمها.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "كلاتنبرج غريب عن الأجواء المحيطة والظروف مختلفة عن التي عمل فيها من قبل، هو الآن مسيطر على دوري الدرجة الأولى ويحتاج للمساعدة في باقي الدرجات من أجل تقييم الحكام.. لذلك قررنا تسجيل أكبر قدر من المباريات لعرضها عليه من أجل أن يقوم بتقييم الحكام بشكل كامل".

وأكمل: "من المستحيل أن يقوم كلاتنبرج بتطوير الحكام في 3 أو 4 شهور، لكن رأينا معه حكام صاعدين شباب أداروا مباريات بشكل جيد دون وجود أخطاء في ظل صعوبة المباريات الحالية".

وأتم: "لم نتلق في اتحاد الكرة أي طلب رسمي من أي نادي باستبعاد حكم بعينه من إدارة مبارياته في الدوري كما تردد، وقد تكون اعتراضات الأندية في الإعلام فقط".