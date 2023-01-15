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قال مصدر مُقرب من المهاجم الفلسطيني محمود وادي، إن اللاعب قرر الرحيل عن نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرًا إلى إمتلاكه عروضًا عربية ومحلية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «وادي قرر الرحيل عن بيراميدز في فترة الانتقالات الجارية، وذلك بسبب قلة مشاركاته مع الفريق».

وتابع: «وادي لديه رغبة كبيرة في المشاركة باستمرار مع فريقه، لذلك فهو أخبر إدارة بيراميدز برغبته الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية».

وأوضح المصدر: «وادي يمتلك عروضًا من أندية تلعب بالدوري المصري وأخرى عربية، ولكنه لا يريد الرحيل عن مصر في الوقت الحالي».

وواصل: «العديد من أندية الدوري الممتاز تحدثت مع وادي في الفترة الماضية، ولكن العروض الرسمية التي وصلت حتى الآن من ناديي الإسماعيلي وطلائع الجيش».

وأتم: «وادي يدرس حاليًا العروض المقدمة إليه مع وكيل أعماله، وهناك جلسة مع مسؤولي بيراميدز في الأسبوع القادم لحسم مستقبله مع الفريق».