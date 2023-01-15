انطلقت أمس السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام الدراسي 23/2022 لجميع الطلبة المصريين المقيمين في الخارج، بنظام "ابناؤنا في الخارج"، حيث بدأ الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية والأول والثاني الثانوي، إجراء الامتحانات إلكترونيًا.

الشكاوى تكررت في الساعات الاولى من بداية الامتحانات، للعديد من أولياء الامور، إضافة إلى حالات التوتر والقلق في صفوف الطلبة والطالبات، لصعوبة فتح المنصة الالكترونية ورابط الامتحانات، مع استمرار تلك الحالة واختفاء منصة الامتحانات حتى ساعات متاخرة من اليوم الاول، ولم تتم عملية الدخول إلى منصة الاختبارات، إلا لأعداد قليلة من الطلاب.

وصرح الدكتور إبراهيم يونس نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، بأن العديد من أولياء الأمور قد ناشدوا الاتحاد بالتدخل والتواصل مع وزارة التربية والتعليم المصرية وقطاع ابناؤنا في الخارج لعمل اللازم وانقاذ الموقف المتأزم، واتخاذ الوزارة للاجراءات اللازمة لعودة منصة الامتحانات إلى وضعها الطبيعي ليتم عقد الامتحانات ويطمئن الطلبة والطالبات.

وتابع يونس: تتلقى السفيره سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج العديد من الشكاوى، التى تقدم بها أولياء الأمور وبعض الكيانات المصرية في الخارج، وبدورها تواصلت مع وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، الذي أكد أن الوزارة تعمل جاهدة على تعديل السيستم، وتسهيل عملية الدخول على المنصة الخاصة بالامتحانات والمتابعة المستمرة لتحقيق الهدف المنشود، وبالفعل تقرر إتاحة منصة جديدة بغرض التيسير على الطلاب وأداء الامتحانات الإلكترونية في يسر و على اكمل وجه.

وقال إن وزارة التربية والتعليم استجابت لنداءات جموع الطلبة في كل انحاء العالم، وقامت بمد التوقيت الخاص بالامتحانات حتى الثامنة مساء، وتعديل النظام الخاص بذلك، لكي يتسع لأداء الطلاب امتحاناتهم إلكترونيا.

وأضاف: في اليوم الثاني من ايام الامتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج، ومع بدء دخول تلاميذ المراحل الدراسية المختلفة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، من التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة من دول العالم، تجددت الشكاوى من قبل أولياء الأمور.

وأوضح: السيستم الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا فى الخارج غير مؤهل لأي امتحانات، ولم يستطع الطلاب دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، سواء في أوروبا أو حتى في العديد من دول الخليج وخاصة السعودية.

وقال: القلق والتوتر هو السائد اليوم مثل الأمس في كل أسرة مصرية في الخارج، والوزارة تحاول جاهدة تقديم أي حلول، ولكن، لأسباب فنية متعددة، ولاتساع رقعة التغطية.

وتساءل أولياء الأمور بالخارج، عن سبب عدم تنظيم السفارات والقنصليات والمكاتب الثقافية في تلك الدول التي يعقد بها امتحانات ابناؤنا في الخارج عملية الامتحانات الورقية، أو تشرف عليها إشرافا مباشرًا، كما كانت في الأعوام الماضية وكان الأداء متميزا ودقيق، وما هي عيوب الامتحانات الورقية واللجان التي عملت من قبل على مدار تلك الأعوام، وكان أداؤها على أعلى مستوى، بل كان يشيد به العالم، لكونه يعمل في أحسن وأفضل صورة حضارية.

وأعرب عن تعجبه من عقد الامتحانات "أون لاين"، خاصة أن لدينا مكاتب تابعة للخارجية المصرية وللتعليم العالي، قادرة على تغطية أي امتحانات لابنائنا في الخارج.

وناشد أولياء أمور الطلبة المصريين في الخارج الوزير الدكتور رضا حجازي بعوده الامتحانات الورقية واللجان الخاصة بذلك في الدول الموجود بها التمثيل الدبلوماسي ومكاتب التعليم العالي؛ لتحقيق مبادئ الشفافية والاتقان والجودة والمساواة بين التلاميذ، وإتاحة الفرصة للجميع لأداء الامتحانات بشكل علمي وحضاري.