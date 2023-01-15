الأمم المتحدة تعقد المؤتمر الدولي للمياه مارس المقبل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن موعد انطلاق المؤتمر الدولي المعني بالمياه، والذي ينطلق بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المنظمة الأممية في بيان لها: "ترقبوا المؤتمر الأممي المعني بالمياه، الذي ينعقد في الفترة من 22 إلى 24 مارس 2023 في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية"

ووفقا للأمم المتحدة ‏يهدف المؤتمر الدولي المعني بالمياه إلى دعم تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه المتفق عليها دوليًا، بما في ذلك تلك الواردة في أهداف التنمية المستدامة.

وتعتبر المنظمة الأممية المياه مسألة حقوق، ففي حين يزداد تعداد سكان العالم، تزداد الحاجة إلى خلق توازن بين جميع المتطلبات التجارية من موارد المياه بما يتيح للمجتمعات الحصول على كفايتها من المياه.

ويواجه العالم تحديات عديدة متعلقة بالمياه، حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى الوصول إلى خدمات مياه الشرب المدارة بأمان، فيما يعتمد ما يقرب من ملياري شخص على مرافق الرعاية الصحية دون خدمات المياه الأساسية، في الوقت الذي يعيش فيه 2 مليار شخص في البلدان التي تعاني من ارتفاع ضغط المياه.

وبحسب الإحصائيات يفتقر أكثر من نصف سكان العالم أو 4.2 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان، ويموت 297 ألف طفل دون سن الخامسة كل عام بسبب أمراض الإسهال بسبب سوء الصرف الصحي أو سوء النظافة أو مياه الشرب غير الآمنة.