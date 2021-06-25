مصرع صياد وإصابة آخر بعد انهيار كتلة جبلية علي الخيام بأبوسمبل

انهارت كتلة جبلية على خيم الصيادين بمفيض توشكى بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع صياد وإصابة آخر، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع انهيار كتلة جبلية على خيم الصيادين بمفيض توشكى بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مما أسفر عن مصرع صياد وإصابة آخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتبين أن المصاب يدعي شعبان محمد ابو المكارم، يبلغ من العمر 44 سنة، وإصابته عبارة عن كدمات متفرقه بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى ابو سمبل الدولى، بينما المتوفي يدعي محمود مصطفى النحاس، يبلغ من العمر 45 سنة، من محافظة الأقصر، وتم العثور على جثته أسفل التراب، وتمت إجراءات نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أبوسمبل الدولى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.