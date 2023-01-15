ترك انقطاع إمدادات الغاز في إيران عشرات الآلاف من الناس يواجهون الطقس شديد البرودة، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" عن وسائل إعلام حكومية.



في حديث للتلفزيون الحكومي، قال حاكم محافظة خراسان الرضوية علي نزاري، إن شحنات الغاز انقطعت عن 90 ألف مستخدم على الأقل في المنطقة الواقعة شمال شرق البلاد والتي تتدنى فيها درجات الحرارة خلال الشتاء إلى الصفر مئوية.



وبحسب تقارير التلفزيون الإيراني، فإن إمدادات الغاز تعطلت في أربع محافظات شمالية أخرى على الأقل، والتي تعتبر نهاية شبكة أنابيب الغاز الوطنية بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد.



ويقول المسؤولون إن معظم أنحاء البلاد غطتها درجات حرارة متجمدة غير مسبوقة في العقد الماضي، مما دفع الطلب على وقود التدفئة إلى مستويات قياسية.



وأمرت السلطات بإغلاق المدارس والمكاتب التي تديرها الدولة وحتى الشركات المملوكة للقطاع الخاص في جميع أنحاء محافظة طهران، الأحد، ودعت الناس إلى تجنب السفر إلى مدينة مشهد عاصمة مقاطعة خراسان الرضوية، والتي تعتبر من أقدس المواقع لدى الشيعة حيث يقع ضريح علي بن موسى الرضا، الإمام الثامن لدى الطائفة.



كما طُلب من الأسر في إيران إغلاق أجهزة التدفئة وارتداء ملابس أكثر دفئا واستخدام الستائر السميكة في الوقت الذي تكافح فيه الدولة المنتجة للغاز لتلبية المستويات القياسية للطلب المحلي على الطاقة.



وقال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن نقص الإمدادات تفاقم بعد أن أوقفت تركمانستان، الخميس، صادرات الغاز لتلبية الطلب المحلي.



وتعتمد إيران على الشحنات لتزويد مناطقها الشمالية بالغاز اللازم لتدفئة المنازل والمكاتب خلال فصل الشتاء القارس.