 الداخلية التونسية تتهم أطرافا معيّنة بالتحريض على الشغب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية التونسية تتهم أطرافا معيّنة بالتحريض على الشغب

رويترز
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 6:44 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 6:44 ص

اتهمت السلطات التونسية أطرافا معيّنة بالسعي للتحريض على ممارسة أعمال شغب في الأحياء الشعبية.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، يوم السبت، في بيان، أن معلومات تبلغت لمصالح الأمن تفيد بسعي بعض الأطراف لتحريض مجموعة من المراهقين والقصّر وأصحاب السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب في أحياء شعبية.

وأوضحت الوزارة أن الأمن يبذل جهودا حثيثة للقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة.

ولفتت إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في قرمبالية بمحافظة نابل، أعطت إذنا، يوم السبت، بإلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة تكوين "وفاق إجرامي".

ووجهت الوزارة اتهامات للمعتقلين بالإضرار بالأملاك الخاصة والعامة وإثارة الذعر في صفوف المواطنين وحيازة زجاجات حارقة بغرض الاعتداء على مقر الضابطة العدلية.

 

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