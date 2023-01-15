مقتل عضوة سابقة في البرلمان الأفغاني في كابول

أكدت سلطات الأمن في إمارة أفغانستان، مقتل عضوة سابقة في البرلمان الأفغاني وواحد من حراسها الأمنيين، في كابول، صباح اليوم الأحد.



وأكد خالد زدران، المتحدث باسم إدارة أمن كابول لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء مقتل مرسال نبي زاده، إحدى الممثلين السابقين عن ولاية "لاجمان"، في البرلمان الأفغاني، برصاص مسلحين مجهولين، في المنطقة الـ12 بالعاصمة كابول.



وأضاف زدران أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل مرسال نبي زاده، في المنطقة الـ12، بالعاصمة كابول، وقتلوا شخصين، الليلة الماضية.



وتابع أنه لم يتم تحديد هوية منفذي الهجوم ولم تتضح الأسباب وراء الحادث بعد.



كما أصيب شقيق مرسال نبي زاده أيضا، غير أن أسرته لم تعلق بعد على الحادث.