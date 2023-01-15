القبض على شخص يبث فيديوهات منافية للآداب عبر فيسبوك

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص يدير صفحة تبث مقاطع فيديو منافية للآداب على فيسبوك.



وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب إلى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تقوم ببث وإذاعة مقاطع فيديو منافية للآداب للمواطنين مقابل مبالغ مالية، يتم التحصل عليها عن طريق إحدى خدمات تحويل الأموال.



وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام باشراف مساعد وزير الداخلية للامن العام، وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الشرقية أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية.



وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور الفتيات والفيديوهات التى تؤكد نشاطه الإجرامى.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه للتحصل على أرباح مادية من المواطنين، فضلا عن إنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.