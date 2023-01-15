البرلمان الألماني ينشئ حسابا على انستجرام للوصول إلى الفئات الأصغر سنا

أعلن البرلمان الألماني "بوندستاج" توسيع نطاق أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي.



وسوف ينطلق حساب على موقع انستجرام لرئيسة البرلمان باربل باس يوم الأربعاء القادم مع بدء أول جلسة للبرلمان في العام الجديد. وتم تصوير الفيدو الافتتاحي للحساب بالفعل.



ويهدف البرلمان من ذلك للوصول إلى الفئات الأصغر سنا بصفة خاصة، والتي بالكاد ما تصل إلى معلومات عن البرلمان عبر وسائل الإعلام التقليدية.



وبحسب بيانات إدارة البرلمان، تعتزم باس منح نظرة ثاقبة على طبيعة عملها وعمل البرلمان على موقع إنستجرام مستقبلا. ومن المقرر أن توفر المنشورات على حساب باس معلومات عن مهامها مثل رئاسة جلسات البرلمان الألماني أو عملها بصفتها ربة العمل لإدارة البرلمان.



يشار إلى أن البرلمان الألماني يمتلك قناة على يوتيوب، ولكنه لا يستخدم منصة "تيك توك".