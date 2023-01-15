نواب المحافظين تحت مجهر التقييم بعد 3 سنوات من إطلاق التجربة

• محافظ الإسكندرية: بعض النواب متميزون ويصلحون لتصعيدهم.. وبرلماني: التجربة لم تحقق أهدافها بنسبة 100%.. وخبير: نجحت فى القاهرة ومحافظات الدلتا فقط

تباينت آراء مسئولين حكوميين حاليين وسابقين وبرلمانيين وخبراء ــ تحدثوا لـ«الشروق» ــ حول مدى نجاح تجربة نواب المحافظين التى نفذتها الحكومة قبل 3 سنوات، واستهدفت تمكين الشباب من المناصب القيادية.

وقال محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، إن تجربة نواب المحافظين حققت نجاحًا كبيرا فى ملفات عمل الإدارة المحلية، من خلال تقديمهم أفكارًا ومقترحات جديدة فى دعم الإدارة المحلية، منوهًا بأن التجربة تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية.

وأضاف الشريف، أن النواب بحاجة للاستمرارية فى المنصب عدة سنوات ليكتسبوا الخبرات القوية التى تؤهلهم مستقبليا إلى المناصب السياسية والقيادية التى تخدم الدولة الفترة المقبلة، مشيرًا لحاجتهم للتدريب العملى فى عمل الإدارة المحلية، موثقا بالعمل الميدانى بالشارع.

ولفت إلى أن اختيار النواب حظى بعناية شديدة قبل توليهم المسئولية، وأنهم لا يتخذون قرارًا فى الملفات الموكلة إليهم إلا بعد الرجوع للمحافظ، كونه المسئول الأول إداريا عن عمل المحافظة.

وأوضح أن تجربة نواب المحافظين ساعدت كثيرا فى تخفيف العبء عن كاهل المحافظ، من خلال مساعدتهم فى متابعة ملفات الإدارة المحلية بديلا عن قيام المحافظ بمتابعة كافة الأعمال، مضيفا أن المحافظ يتولى متابعة وتقييم أداء أعمالهم بجانب تقييم أدائهم من خلال الأجهزة الرقابية والسياسية.

وأشار إلى أن بعض نواب المحافظين متميزون للغاية، ويصلحون فى الوقت الحالى لتصعيدهم لمنصب محافظ، وهناك أيضا من يحتاج إلى قدر آخر من الخبرة حتى يصلح لتولى المنصب، ناصحا النواب بالتدريب والتعلم من واقع عمل الإدارة المحلية من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء، الذين قضوا وقتًا كبيرًا فى عمل الإدارة المحلية، حتى يكتسبوا الخبرات العملية القوية التى تدعمهم فى عمل ملفات الإدارة المحلية.

من ناحيته، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، إن منصب نائب المحافظ كان الهدف منه ضخ دماء جديدة فى عروق الدولة التنفيذية، وتأهيل كوادر شبابية تتحمل المسئولية الأكبر، مضيفًا أن التجربة لها مردود إيجابى على المستويين الشعبى والميدانى، حتى وإن كانت احتياجات الشارع أكبر مما يتم تنفيذه فى مقابل منصب مستحدث.

وأضاف درويش، أن منصب نائب المحافظ خلق كوادر شبابية قادرة على تولى منصب المحافظ الفترة المقبلة، وأن رضا المواطن عن التجربة بالشارع «نسبى»، مطالبا الدولة بمنح النواب صلاحيات واسعة وضوابط محددة لاتخاذ القرارات المناسبة، وتمكينهم من أداء مهامهم دون الرجوع إلى المحافظ فى اتخاذ القرارات.

ولفت إلى أن نواب المحافظين لا يملكون صلاحيات واسعة تمكن الدولة من محاسبتهم، منوهًا بأن التحديات فى الشارع أكبر من منصب نائب المحافظ، بجانب أن التجربة وليدة وليست قديمة، وينتج عنها أعباء نفسية وسياسية للنواب تهدد نجاح التجربة، قائلا: «التجربة لم تحقق أهدافا نجاحها بنسبة 100% حتى الآن».

وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إن إيجابيات التجربة تجلت فى تمكين عدد كبير من الشباب لمنصب قيادى، وإضافة أفكار جديدة للشباب فى ملفات الإدارة المحلية، لكن سلبياتها تتمثل فى عدم منح النواب الصلاحيات الكافية، لاتخاذ القرارات المناسبة فى الملفات الموكلة إليهم، مطالبا بإعادة تقييم التجربة من خلال الدولة.

وأضاف الجندى، أن بعض نواب المحافظين ليسوا لديهم خبرة التعامل مع الجمهور، لذا فإن أغلب المواطنين لا يشعرون بمنصب نائب المحافظ، بجانب بعضهم ليسوا لديهم الخبرات الكافية فى ملفات الإدارة المحلية.

وقال خبير التنمية المستدامة والحضارية، الحسين حسان، إن التجربة نجحت فى القاهرة ومحافظات الدلتا، بينما فشلت فى المحافظات الأخرى، ويجب إسناد الملفات المتعلقة بالقرى لنواب المحافظين، وتقسيم الأدوار المطلوبة، مضيفًا أن أدوار النواب فى التجربة غير تنفيذية بل إشرافية، وهذا يقلل من نجاح التجربة، منوهًا بأن وسائل الإعلام لا تتناول أدوار عمل التجربة وإظهارها للمواطنين بالشارع.

من جهتها، قالت نائبة محافظ الإسكندرية، جاكلين عازر، إن التجربة تحظى بدعم واسع من القيادة السياسية، وأنه لا تضييق من المحافظ على صلاحيات النواب إلا فى القرارات المهمة التى تتسم بالحساسية، مشيرة إلى أن بعض القرارات يتركها المحافظ للنائب فى حال عدم ضررها بدائرة العمل.

وأضافت عازر، أن العمل داخل المحافظة يتم من خلال فريق عمل كامل من أكبر مسئول وهو المحافظ وحتى أقل درجات الموظفين بالمحافظة، قائلة: «نحن خريجو البرنامج الرئاسى وحصلنا على خبرة كبيرة فى البرنامج فى ملفات الإدارة المحلية، وهو ما ساعدنا كثيرا فى مهام أعمالنا».

وقال نائب محافظ الغربية، أحمد عبدالعاطى، إننا نقوم بمهام أعمالنا على أكمل وجه، والتجربة تحظى بدعم كبير من كافة جهات الدولة المعنية، لذا تسير التجربة فى طريق النجاح وتحقيق أهدافها، موضحًا أن الصلاحيات التى يتم منحها للنواب من قبل المحافظ تختلف من محافظ إلى آخر، ومن نائب إلى آخر، منوها بأنه بالنسبة له فهو يحظى ببعض الصلاحيات فى الملفات التى يشرف عليها.

وأضاف عبدالعاطى، أنه تم تفويضه لعدد من المهام من بينها ملفات المراكز التكنولوجية والتحول الرقمى بالمحافظة، بالإضافة إلى أجزاء من ملفات مبادرة «حياة كريمة»، موضحا أنه على الرغم من تفويضه ببعض الصلاحيات فى اتخاذ القرار المناسب فى بعض المهام المفوضة إليه؛ إلا أنه يرجع للمحافظ لإبداء رأيه قبل اتخاذ القرار.

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