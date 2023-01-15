وزير الطاقة الأردني يدعو لربط العالم بشبكة كهرباء واحدة

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دعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إلى ربط كل دول العالم بشبكة كهرباء واحدة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، خلال اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، حسبما ذكر موقع "عمون".

وقال الوزير الأردني، إن الوقت قد حان لربط جميع دول العالم بشبكة واحدة لنقل الكهرباء بدءا بدول شمال وجنوب البحر المتوسط بهدف تسهيل عملية نقل الطاقة الخضراء من مصادر إنتاجها.

وكشف عن سعي بلاده لكي تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء سواء كانت طاقة كهربائية أو على في صورة هيدروجين أخضر.

وذكر أن عمان أنجزت دراسة جدوى مفصلة لطرح عطاء مشروع تخزين باستخدام الطاقة المائية على أحد سدود الأردن "سد وادي الموجب".

وتوقع الوزير الأردني طرح المشروع قريبا بطاقة تقدر بـ450 ميجاوات.

ويترأس الخرابشة وفد بلاده في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية التي انطلقت أمس السبت في أبو ظبي.