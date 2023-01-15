ملك البحرين يؤكد حرص بلاده على دعم جهود تأمين حماية الملاحة الدولية

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حرص بلاده على دعم وتعزيز الجهود الفاعلة لدول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات لتأمين حماية الملاحة الدولية وإمدادات النفط والتجارة العالمية.



جاء ذلك خلال لقاء ملك البحرين اليوم الأحد مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور جاكي روسن والسيناتور جيمس لانكفورد عضوي الكونجرس الأمريكي، حيث تم استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وأكد الملك حمد اعتزازه بما يربط البلدين من علاقات استراتيجية وشراكة قوية، وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في جميع المجالات، معربا عن تطلع بلاده لاستمرار تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، منوها بالدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في إحلال السلام والأمن والاستقرار وتعزيز السلم العالمي.



ومن جانبه، أعرب وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة بين البلدين، مشيدا بالدور الحيوي الذي تضطلع به البحرين ومواقفها الداعمة لمساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار.