قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الطاقة المتجددة هي المسار الوحيد الموثوق به للمضي قدما إذا أراد العالم تجنب حدوث كارثة مناخية، مسلطًا الضوء على خطة ذات نقاط 5 للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.

وتدعو خطة الأمين العام المعنية بالطاقة، المرسلة في رسالة مصورة إلى الدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، المنعقدة في مدينة أبو ظبي إلى:

• أولا: إزالة حواجز الملكية الفكرية بحيث يتم التعامل مع التقنيات المتجددة الرئيسية - بما في ذلك تخزين الطاقة- على أنها سلع عامة عالمية.

• ثانيا: يجب على البلدان تنويع وزيادة الوصول إلى سلاسل التوريد للمواد الخام ومكونات تقنيات الطاقة المتجددة دون الإضرار بالبيئة، حيث قال جوتيريش: "يمكن أن يساعد هذا في خلق ملايين الوظائف الخضراء، خاصة للنساء والشباب في العالم النامي".

• ثالثا: حث الأمين العام صانعي القرار على تقليل المعوقات الروتينية، وإبداء الموافقات السريعة للمشاريع المستدامة في جميع أنحاء العالم، وتحديث شبكات الكهرباء.

• رابعا: دعم الطاقة، وهنا شدد الأمين العام على الحاجة إلى التحول من الوقود الأحفوري إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، مضيفا: "يجب علينا دعم الفئات الضعيفة المتضررة من هذا التحول."

• خامسا: يجب أن تتضاعف الاستثمارات العامة والخاصة في مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات لتصل إلى 4 تريليونات دولار على الأقل سنويا.

وفي إشارة إلى أن معظم الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة تقام في البلدان المتقدمة، حث الأمين العام البلدان، على العمل معا لتقليل التكلفة الرأسمالية لمصادر الطاقة المتجددة وضمان تدفق التمويل لمن هم في أمس الحاجة إليه.

ودعا بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى ضرورة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، ويتعين على الدول الأكثر ثراءً العمل مع وكالات الائتمان؛ لتوسيع نطاق الاستثمارات الخضراء في البلدان النامية.