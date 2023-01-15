رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: حماية المناخ تعتمد على الانتقال للطاقة النظيفة

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، أن النجاح في حماية المناخ يعتمد على الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وقال في رسالة مسجلة إلى الدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، المنعقدة في مدينة أبو ظبي: "لكن التحول في الطاقة الذي توقعناه كان بمثابة خطة معنية بوقت السلم، فكيف سينجح هذا التحول في أوقات المواجهات السياسية الكبرى عندما تتحول إمدادات الطاقة إلى أداة للصراع؟".

على الرغم من أن الانتكاسات قد تحدث على المدى القصير، إلى جانب الارتفاع المحتمل في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أشار كوروشي إلى الفوائد طويلة الأجل للطاقة الخضراء.

وتابع: "إذا نظرنا إلى اتجاهات الاستثمار، فقد يكون التأثير طويل المدى للنزاع عكس ذلك، فمن الطاقة الشمسية إلى طاقة الرياح والأمواج والطاقة الحرارية الأرضية، تتوفر مصادر الطاقة المتجددة لكل مناخ، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى تعزيز سيادة الطاقة".

وأوضح رئيس الجمعية العامة، الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل أن تشكل الطاقة المتجددة 60% من توليد الطاقة العالمي بحلول عام 2030، وهي تشمل الاستثمار في أدوات القياس العلمية، وإنشاء آلية متابعة لتقييم التقدم، وإزالة حواجز الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكات لمبادرات الطاقة المستدامة.

وشدد كوروشي على الحاجة الملحة للعمل الآن، قائلا: "نحن في سباق يائس مع الزمن، نحن بحاجة إلى إجراء تحويلي جريء للحد من تغير المناخ، لدينا المعرفة، لدينا الوسائل، ينبغي أن نمتلك الإرادة فقط".