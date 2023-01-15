 مدكور: نفذنا محطتي محولات المساعيد والشيخ زويد في زمن قياسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدكور: نفذنا محطتي محولات المساعيد والشيخ زويد في زمن قياسي

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 1:38 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 1:38 ص

أكد الدكتور مصطفي مدكور، رئيس مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية، أن الإنجاز الذى تحقق بتنفيذ محطتي محولات المساعيد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، جرى بسواعد رجال مصر وبمعدلات إنجاز تفوق المتوقع، وفي زمن قياسي وصل إلى 16 شهراً، في وقت كان من المخطط إنجازهما خلال 3 سنوات .
وأوضح مدكور - في تصريح بمناسبة جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /السبت/، يرافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتفقدهما محطة محولات كهرباء الشلاق بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء - أن هناك مشروعات جديدة يتم تجهيزها حاليا منها إنشاء محطتي كهرباء بحر البقر وعيون موسى.
وأضاف مدكور أنه جرى تنفيذ محطة الشلاق والانتهاء منها أيضا في وقت قياسي بأعلى المعايير العالمية ضمن العديد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها المجموعة بالتعاون مع وزارة الكهرباء وغيرها من المؤسسات الوطنية بالمحافظة للمساهمة في تنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

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