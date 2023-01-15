 الصحة العالمية تشيد بإسهام الصين في إقامة أول مركز إفريقي للسيطرة على الأمراض - بوابة الشروق
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الصحة العالمية تشيد بإسهام الصين في إقامة أول مركز إفريقي للسيطرة على الأمراض

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 7:57 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 7:57 م
أشادت منظمة الصحة العالمية، بإسهام الصين في إقامة أول مركز للسيطرة على الأمراض في إفريقيا (Africa CDC) يتبع الاتحاد الإفريقي، معربة عن تطلعها إلى أن يلعب المركز الجديد دورا نشطا في الكشف المبكر عن الأوبئة في إفريقيا في الأعوام القادمة وتنسيق التعاون بين البلدان الإفريقية لمكافحة الأمراض المتوطنة.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ادنوم تيدروس، في بيان اليوم الأحد، حكومة الصين بمزيد من الافصاح عن الأرقام الحقيقية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19) ومتحوراته ومشاركة تلك الأرقام مع البلدان الإفريقية تحسبا لمعاودة انتشار الوباء فيها.

وقال تيدروس إنه يتم بالتنسيق بين المنظمة والبلدان الإفريقية رفع الجاهزية الطبية بما في ذلك اللقاحات اللازمة مع حلول موسم الشتاء واحتمال عودة (كوفيد -19) إلى واجهة التحديات الصحية التي تعانيها إفريقيا.

وكان وزير الخارجية الصيني كوين جانج افتتح مقر مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا في الحادي عشر من الشهر الجاري بحضور موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ويوجد المركز في إثيوبيا ويقع على مساحة 23 ألف متر مربع ويضم مختبرات للتحاليل وبنك معلومات ومراكز للتدريب والاتصالات والإدارة، وكان قد بدأ العمل الإنشائي في المركز في ديسمبر 2020.

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